Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Manchester United pronto a fare follie per Theo Hernandez

Leggi su Dailymilan.it

potrebbe lasciare il, il francese è un obiettivo didel. L’indiscrezione.Ilha ritrovato la vittoria in Serie A contro l’Empoli, adesso però testa alla trasferta di Bergamo dove ci sarà un test molto importante per le velleità europee del Diavolo. L’Atalanta è seconda da sola a 31 punti e a -1 dal Napoli capolista e si sta giocando lo scudetto, in mezzo il terzetto a quota 28 formato da Inter Lazio e Fiorentina, Poi la Juventus a 26 e i rossoneri sono settimi (con una partita in meno) a 22 punti.Il Diavolo però anche a quel che riguarda le possibili cessioni, infatti la trattativa per il rinnovo dinon sembra aver fatto passi avanti. Motivo per cui, visto che il suo contratto scade il 30 giugno 2026, potrebbe arrivare la cessione del terzino francese in estate.