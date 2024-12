Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Franco Mastantuono è il nuovo Reijnders? Attenzione però a Marotta

è un obiettivo didel, per caratteristiche ricorda un po’ Tijjanima occhio a.Ildi Paulo Fonseca dopo la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo si prepara per la gara contro l’Atalanta, i rossoneri devono cercare la vittoria contro i bergamaschi per riaprire almeno il discorso relativo al quarto posto distante 6 punti (il Diavolodeve recuperare la gara di Bologna). Iesi sono chiamati a una notte dain casa dei nerazzurri.Oltre alle questioni legate al campo il Diavolo si sta guardando attorno anche per quel che riguarda i campioni del futuro, uno dei giocatori tenuti in forte considerazione èdel River Plate. Il classe 2007 con i Millonarios ha disputato 22 gare di campionato con 1 goal e 3 assist.