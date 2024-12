Teleclubitalia.it - Villaricca, “Urban Talents”: giovedi in via Napoli il contest musicale contro la violenza

Leggi su Teleclubitalia.it

. Avrà luogo il 5 dicembre 2024, alle 21:30, a(NA), “”,organizzato dall’associazione Alter Ego Lab per artisti emergenti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla, promuovendo la musica come alternativa positiva. L’iniziativa intende far riflettere i ragazzi su un concetto: meglio imparare a suonare uno strumento che impugnare .L'articolo, “”:in viaillaTeleclubitalia.