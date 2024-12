Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Cacciari a La7: “Una delle peggiori sciagure della politica italiana. Tavares pagato milioni per fallire, è tutto disgustoso”

“È unavicende più sciagurate di tutta la. Se c’è una catastrofein Italia è laindustriale. Praticamente non esiste più un capitalismo italiano“. Così a Otto e mezzo (La7) il filosofo Massimocommenta la crisi, culminata con le dimissioni del suo ceo Carlos, per il quale si parla di 100di euro di buonuscita.sottolinea che la vicenda rientra nella storiaindustriale degli ultimi 40 anni: “Tutti i nostri asset industriali sono stati venduti, svenduti, privatizzati come era di moda fare. E chi ha memoria e sa la storia sa che la Fiat, attraverso agevolazioni e finanziamenti vari, avrebbe potuto essere nazionalizzata dieci volte. Di cosa ci stupiamo? Qualche anno fa Marchionne disse che le presenze di Fiat Chrysler Automobiles in Italia costituivano una tassa patriottica, cioè stavano in Italia per il loro buon cuore, perché a loro non conveniva affatto stare in Italia e quindi di conseguenza non vedevano l’ora di uscirne.