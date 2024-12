Lanazione.it - “OrgOlio Liguria weekend”, alla scoperta di oliveti, frantoi e aziende olivicole

Leggi su Lanazione.it

Sarzana, 3 dicembre 2024 – «week end»,aperti sabato e domenica: due i produttori coinvolti nel territorio spezzino,o e Molino Ambrosini a Sarzana e Lucchi e Guastalli a Santo Stefano Magra. Un’immersione totale nell’oro liquido della tradizione agricola e gastronomica ligure pensata per far conoscere al grande pubblico gli, ie lepresenti sul territorio. L’oro verde di Toscana: la qualità dell’olio è eccellente ma la resa è bassa e i costi alti L’iniziativa nata dcollaborazione tra Agenzia Ine il Consorzio di tutela dell’Olio Riviera Ligure Dop, renderà protagoniste in tutta la regione ventitré realtà produttrici che apriranno le loro porte il fine settimana dell’Immacolata, dando vita a un evento diffuso.