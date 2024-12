Lanazione.it - Nei parchi di quartiere si torna a giocare. Piano di manutenzione da 181mila euro

Un investimento daper restituire ai bambini i loro spazi. Quelli dei giochi, che il tempo passato ha pianlogorato, mentre i vandali completavano l’opera di distruzione. Spazi di socialità, di crescita e di educazione, per cui adesso l’amministrazione, con l’assessore alle politiche giovanili Rodolfo Salemi, ha deciso di stanziare risorse per garantirne lastraordinaria. Parliamo di tredella città: il “parco Apuania“, nel suoal Varignano; il “parco degli Angeli“, intitolato al ricordo delle vittime della strage del 29 giugno 2009 ai piedi di via Ponchielli; e infine il “parco Costruttori di pace“, alle porte del Campo d’Aviazione. Ad accomunarli c’è la funzione, quella di aree verdi, dedicate alle famiglie, e anche un profondo stato di abbandono .