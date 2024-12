Scuolalink.it - NASpI per i precari della scuola: obblighi e novità con l’iscrizione alla piattaforma SIISL

Dal 24 novembre 2024, iche richiedono la(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) devono rispettare nuove procedure digitali per l’inclusione lavorativa. Questa indennità, destinata ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro, prevede adessoautomatica(Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Tutti i dettagli operativi e leintrodotte. Iscrizione d’ufficioL’INPS iscrive automaticamente i richiedenti, semplificando l’accesso ai servizi di supporto per l’inclusione lavorativa. Durante, l’istituto trasmettei dati personali del beneficiario, tra cui nome, cognome, indirizzo di residenza e domicilio (se diverso), contatti come PEC, e-mail e numero di cellulare.