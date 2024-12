Lanazione.it - La tredicesima giornata porta male. Un punto su 12

La, molto, alle quattro compagini di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza Toscana. Unin quattro partite è un bottino davvero magro. E anche il pari, quello del Cenaia in casa contro il Ponte Buggianese, equivale al bicchiere mezzo vuoto per gli arancioverdi di Nicola Sena che vedono allontanare il Camaiore capolista che ha vinto contro il Real Forte Querceta. In fase di presentazione avevamo pronosticato unafavorevole per il Cenaia. Non è stato così. La squadra della frazione di Crespina Lorenzana ha dominato contro il Ponte Buggianese, ma non è riuscita a sbloccare il risultato, dimostrando ancora una volta di soffrire più le squadre di bassa classifica che quelle più attrezzate. Le altre tre compagini della nostra zona hanno fatto tutte peggio.