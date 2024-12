La Russia mostra i muscoli nel Mediterraneo | manovre con missili ipersonici e soldati pronti a sostegno della Siria

Leggi su Open.online

Il ministeroDifesa russo ha annunciato che la sua Marina ha compiuto nelle scorse ogginelle acque delorientale che hanno compreso anche il lancio di diversi, tra cui gliZirkon.che sembrano destinate are idi Mosca mentre il regimeno di Bashar al Assad, suo alleato, si trova a fronteggiare la nuova avanzata nel Paese di truppe jihadiste. Il comunicato del ministeroDifesa russo lascia intendere che nelle esercitazioni sono state coinvolte anche basi russe in. «Da un’area designata sulla costa mediterranea – si legge nella nota – l’equipaggio del sistemastico costiero Bastion ha effettuato un lancio in combattimento del missile da crociera Onyx». Alleavrebbero preso parte mille militari, 10 navi di supporto e 24 aerei, tra cui caccia MiG-31I delle forze aerospaziali armati conKinzhal.