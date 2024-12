Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, carica Diop: "Vittoria che dà morale"

Irritato per la sostituzione, ma di nuovo con il sorriso quando a fine gara la squadra festeggia i primi tre punti casalinghi grazie al successo sul Sora. Ismailaè così: spontaneo, impulsivo, quasi elettrizzante. E quel carattere è vizio e virtù di un giocatore che da quando è approdato allaè sempre stato titolare. L’unica gara saltata è stata quella di Coppa Italia contro il Castelfidardo, sarà un caso che in quell’occasione l’undici di Sante Alfonsi ne ha prese 4. Per il resto, sempre al centro della retroguardia, insieme con Passalacqua, e guai a spostarlo di lì. Nella ripresa di domenica, quando dopo un contrasto con un giocatore ospite si era accasciato a terra lasciando pensare a qualcosa di serio, tutti hanno richiamato il medico sociale Renzo Mandozzi. Ma aè bastato poco per rialzarsi e rimettersi subito in gioco.