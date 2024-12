Calciomercato.it - Allegri tra Premier e Arabia, il West Ham ci pensa: ecco quanto chiederebbe l’ex Juve

Leggi su Calciomercato.it

tecnico dellantus sta studiando l’inglese e intanto a Londrano a lui al posto di Lopetegui: le pretese sull’ingaggio sarebbero altissimeDalla fine della sua avventura, la seconda, sulla panchina dellantus, Massimilianonon è ancora tornato in sella. È rimasto a guardare, osservare, studiare, in attesa di un’offerta allettante. In Serie A, curiosamente, nei suoi oltre 16 anni di carriera ha avuto solo tre club: Cagliari, Milan entus due volte. Anche quando ha avuto la possibilità di misurarsi in una big estera, e non una qualsiasi visto che lo aveva cercato il Real Madrid, ha scelto il cuore e un porto sicuro come quello bianconero.Massimiliano(LaPresse) – calciomercato.itMa ora le cose potrebbero cambiare. Perché seha sempre preso in considerazione praticamente solo una carriera in Italia, adesso è laLeague il campionato che magari può essere il suo primo incarico all’estero.