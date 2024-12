Quotidiano.net - L’IA creata dai liceali che aiuta le imprese

IL MONDO DEL DIGITALE ha sempre più bisogno di persone giovani, per inventare, letteralmente, nuove soluzioni. Le idee giovani piacciono così tanto al settore digitale che molte aziende sono alla ricerca costante di studenti, ragazzi e ragazze, da inserire nel proprio organico. È il caso anche di Stesi, Software Factory di Treviso, che ha messo alla prova alcuni stagisti. Dalla collaborazione con gli studenti e le studentesse di un liceo locale, è nata una nuova applicazione, che impiega l’intelligenza artificiale per agevolare l’attività di gestione delle. Nasce proprio così SilwaAISupport, un modulo dato in concessione gratuita ai clienti che ne faranno richiesta per accelerare i tempi di ricerca e elaborazione dati. SilwaAISupport è un nuovo modulo della piattaforma Silwa implementato per fungere da "assistente virtuale" e migliorare i processi di business.