Quotidiano.net - La Francia in “territorio sconosciuto”. Le Pen affonda il governo Barnier

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 2 dicembre 2024 – Sono passati quasi tre mesi da quando Michelha accettato la carica di primo ministro, promettendo di “dire la verità” ai francesi. Finalmente quel momento è arrivato: “Credo che siamo giunti ormai ad un momento di verità che pone ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Ora tocca a voi, deputati, parlamentari della nazione, decidere se il nostro paese si dota di testi finanziari responsabili, indispensabili e utili ai nostri concittadini, oppure se entriamo in”, ha dichiarato il premier in Parlamento lunedì 2 dicembre 2024, prima di tirare in ballo l’articolo 49 comma 3 della costituzione francese, ponendo la questione della fiducia nel suo. Immediata la reazione del Nouveau Front populaire, l’alleanza di socialisti, ecologisti, comunisti e insoumis: 185 deputati hanno presentato una mozione di sfiducia, superando ampiamente il minimo del 10% dei membri della camera, necessari per ingaggiare il voto entro le 48 ore.