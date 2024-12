Zon.it - Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro: domani il via alla V edizione

Hackathon, intelligenza artificiale e opportunità per i giovani protagonistiprima giornataTutto pronto per l’avvioquintae del(BMFL), che si terrà da, martedì 3 dicembre,Giffoni Multimedia Valley. Promossa dFondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub, l’iniziativa si conferma come il più rilevante appuntamento nel Sud Italia dedicato, all’orientamento e all’innovazione. Oltre 1000 studenti provenienti da tutta la Campania parteciperanno a questa tre giorni ricca di eventi e attività, con la presenza di 30 stand tra enti di, agenzie per ile ITS.Un ricco programma per la prima giornataLa giornata inizierà alle 9:30 con i saluti introduttivi di Giovanni D’Avenia, PresidenteFondazione Super Sud, Antonio Vitolo, CEO del Gruppo Stratego, e Luca Tesauro, CEO del Giffoni Innovation Hub.