Borsa | Europa debole pesano Stellantis e Renault Milano -09%

Quotidiano.net - Borsa: Europa debole, pesano Stellantis e Renault, Milano -0,9%

Leggi su Quotidiano.net

Borse europee deboli, con i future Usa in rosso e il dollaro in rialzo sopra quota 0,95 euro e poco sotto le 0,79 sterline. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 121,4 punti, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 2 punti al 3,25%, quello tedesco di 4,4 punti al 2,04% e quello francese di 1,1 punti al 2,88%. Frenano in particolare(-0,8%) e Parigi (-0,87%), si muovono a cavallo della parità invece Londra (-0,04%), Francoforte (-0,1%) e Madrid (-0,02%). Pesa(-8,31%), dopo l'addio improvviso dell'amministratore delegato Carlos Tavares, che secondo ipotesi che circolano nelle sale operative potrebbe essere sostituito entro la metà del 2025 con Luca De Meo, suo omologo in(-3,58%). Ma a soffrire è l'intero settore, da Volvo (-2,54%) a Volkswagen (-1,46%), alle prese con uno sciopero ad oltranza per bloccare il piano di tagli e licenziamenti, che prevede anche la chiusura di 3 fabbriche in Germania.