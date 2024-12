Cityrumors.it - 14 armi da fuoco e 1400 proiettili in casa: a disposizione della criminalità | Come è stato scoperto il laboratorio dell’arrestato

È uno dei più importanti sequestri dieffettuati a Palermo negli ultimi anni. In manette un uomo: cosa aveva nella sua villa di CiaculliHanno avuto notizia di un uomo in grado di reperire, assemblare o modificare qualsiasi arma dae sono subito intervenuti: gli uominiGuardia di Finanza del Gruppo Pronto Impiego del Comando Provinciale di Palermo hanno quindi arreun uomo ed hanno sequestrato 14, silenziatori, caricatori e componenti per la costruzione o la modifica di artiglieria. Due gli ambienti coinvolti: la villa e il garage.Aveva un laboratorio per la produzione diin: un arresto a Palermo (cityrumors.it / ansafoto)Era già da tempo che i Baschi Verdi erano sulle tracce di quest’uomo, anche alla luce dei recenti fatti di sangue che hanno sconvolto Palermo e che hanno visto anche ragazzi giovanissimi in possesso die simili.