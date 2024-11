Luciano Barone Montesilvano | Origini storiche della professione del commercilista

Leggi su Citypescara.com

Con l’avventociviltà romana, le attività economiche e giuridiche si svilupparono ulteriormente. Gli argentarii, precursori dei moderni commercialisti, svolgevano attività bancarie e tenevano registri finanziari dettagliati per i propri clienti, spesso membri dell’aristocrazia.2. Medioevo: Il mercante e l’evoluzionecontabilitàNel Medioevo, con l’espansione dei commerci, le necessità contabili aumentarono. I mercanti italiani, come quelli di Venezia, Firenze e Genova, svilupparono il sistemapartita doppia, un metodo di registrazione delle transazioni economiche che rimane alla basemoderna contabilità. Questo sistema fu teorizzato da Luca Pacioli nel suo trattato Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalità del 1494.Luca Pacioli, matematico e frate francescano, è considerato il padrecontabilità moderna.