Ilgiorno.it - L’insegnante, il tecnico e il sacerdote: Lecco premia i suoi cittadini migliori con Il Nicolino d’oro

Leggi su Ilgiorno.it

, 1 dicembre 2024 – Un momento di ringraziamento “di chi si mette al servizio degli altri o di una causa” e da cui lasciarsi ispirare. Ma anche una occasione di bilancio. Lo è stata la cerimonia di consegna delle benemerenze civiche del San Nicolò d'oro di, assegnate questa mattina in vista della festa patronale di San Nicolò appunto, in programma venerdì in concomitanza con la ricorrenza religiosa. Tre i nuovi benemeriti insigniti del massimo riconoscimenti civico comunale, istituita per la prima volta nel 1967. “In un’epoca di forti individualismi diviene straordinaria la testimonianza di chi si mette a servizio degli altri o di una causa, nel segno dell’altruismo”, le parole del sindaco Mauro Gattinoni. Mariuccia Buttironi Mariuccia è una insegnante elementare in pensione di 87 anni.