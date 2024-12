Sport.quotidiano.net - La domenica dei derby. United e titani ci credono

didalle nostre parti. Sul Titano quello di oggi è un vero e proprio faccia a faccia per la salvezza tra San Marino e Sammaurese. Quattro i punti che dividono la squadra di Oberdan Biagioni da quella di Protti ultima della classe. E i biancazzurri della Repubblica non si possono davvero permettere passi falsi. La sconfitta dello scorso turno in casa della Pistoiese sembra non aver lasciato troppe scorie, ma è chiaro che questa, dopo il cambio di allenatore, è una fase cruciale del campionato per il San Marino. Ma chiaramente anche per la Sammaurese che lo scorso turno ha vinto la sua prima gara di tutta la stagione battendo il Fiorenzuola. Una piccola iniezione di fiducia che inon possono sottovalutare. I novanta minuti tra San Marino e Sammaurese saranno diretti dal fischietto della sezione di San Benedetto del Tronto Andrea Traini che sarà assistito da Nicola Giancristofaro di Lanciano e Federico Amelii della sezione di Teramo.