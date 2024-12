Biccy.it - Ballando con le Stelle: chi è stato ripescato e chi è il nuovo ballerino di Federica Pellegrini

La decima puntata dicon leè stata ricca di colpi di scena e non solo perché Guillermo Mariotto a una certa ha deciso di andarsene abbandonando la giuria e le votazioni, ma perché si sono svolte due gare parallele. La prima che ha visto scendere in pista gli eliminati per il ripescaggio e la seconda che ha visto danzare i semifinalisti per conquistare dei punti extra per la prossima puntata.Durante la gara del ripescaggio, nonostante il supporto da remoto di Angelo Madonia, Sonia Bruganelli è stata eliminata definitivamente e con lei anche Furkan Palali, I Cugini di Campagna e Alan Friedman. Nina Zilli ha confermato il suo ritiro a causa di problemi di salute, mentre Massimiliano Ossini e Francesco Paolantoni si sono sfidati con un ultima coreografia il posto in semifinale e ad aver avuto la meglio è stata l’attore.