Zelensky tra diplomazia e strategia militare: l'apertura a nuovi scenari per la pace in Ucraina

Mentre il conflitto incontinua a intensificarsi, il presidente Volodymyrpropone un approccio innovativo per cercare una via d’uscita diplomatica alla guerra. In un’intervista recente a Sky News,ha ipotizzato un congelamento del conflitto che preveda l’ingresso immediato della parte non occupata del Paese sotto la protezione della NATO. I territori attualmente controllati dalla Russia, invece, potrebbero essere gradualmente recuperati attraverso strumenti diplomatici.Questa proposta segna un cambio disignificativo e arriva in un momento cruciale, mentre si attende il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.ha espresso il desiderio di collaborare direttamente con l’ex presidente statunitense, evidenziando l’importanza di un dialogo diretto per evitare interferenze esterne o malintesi da parte del suo entourage: “È fondamentale che nessuno comprometta la nostra comunicazione,” ha affermato.