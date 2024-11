Oasport.it - Sci di fondo: Klaebo domina in qualificazione tra gli uomini, Joensuu davanti tra le donne. Pellegrino passa

Leggi su Oasport.it

Si è conclusa da poco l’accoppiata delle qualificazioni relative alla prima gara sprint a tecnica classica della stagione della Coppa del Mondo di sci di, quella di Ruka, in Finlandia. C’è da festeggiare tanto per i padroni di casa, almeno temporaneamente (poi la gara in quanto tale può essere un’altra storia), ma anche in luoghi piuttosto vicini.In campo maschile, non serve nemmeno stupirsi più di ciò che fa Johannes Hoesflot. Per il fenomeno norvegese leadership da 2’22?59 come tempo finale, tanto per rimarcare chi è il più forte. Molto bravo alle sue spalle l’austriaco Benjamin Moser, a 2?55, mentre chiude da terzo il finlandese Niilo Moilanen a 2?75.Beffato per un centesimo l’altro norvegese Erik Valnes, a 2?76, che si poneal connazionale Sivert Wiig a 3?92. Lauri Vuorinen debutta da padrone di casa nelle sprint col sesto posto a 4?20al non prevedibile norge Oskar Opstad Vike a 4?29.