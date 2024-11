Lanazione.it - Porto, in campo oltre 45O milioni. Ok al piano triennale delle opere

Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, ha approvato all’unanimità, a fine ottobre, ildei lavori pubblici dell’ente di via del Molo, licenziando, di fatto, un programma di interventi che conta investimenti per452di euro. Il commissario straordinario Federica Montaresi che sta portando avanti, in continuità, i numerosi progetti attualmente in corso, strategici per garantire la competitività deldella Spezia e dello scalo di Marina di Carrara, nelle sue comunicazioni iniziali, si è soffermata sui principali investimenti pubblico-privati in corso alla Spezia (Lsct e Terminal del Golfo), ma ha parlato anche dello stato di avanzamento dell’iter delregolatore portuale, dei dragaggi e della manutenzione del fondale antistante il Molo Garibaldi, della situazione dell’autotrase dell’elettrificazionebanchine (cold ironing): sette, in totale, i punti all’ordine del giorno tutti approvati all’unanimità dal Comitato.