Ilfattoquotidiano.it - Il lato oscuro del credito su pegno: ci si illude di recuperare soldi ma si paga due volte

Negli ultimi anni, ilsuha registrato una significativa crescita in Italia, emergendo come una soluzione finanziaria sempre più utilizzata. Secondo una ricerca condotta da BVA Doxa per Affide, il 61% degli italiani è a conoscenza di questo servizio, e il 19% lo considera una valida opzione per ottenere liquidità, segnando un incremento di 6 punti percentuali rispetto al 2019. Inoltre in base agli ultimi dati disponibili, tra 270.000 e 300.000 individui si sono rivolti annualmente a questo servizio, con un importo medio del prestito di circa 1.000 euro.Questo maggiore utilizzo è attribuibile soprattutto al fatto che l’incertezza economica e le difficoltà di accesso altradizionale hanno spinto molte persone a cercare alternative rapide e sicure. Ilsuoffre liquidità immediata senza la necessità di verifiche creditizie complesse, utilizzando beni personali come garanzia.