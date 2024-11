Panorama.it - Francia nella spirale delle gang

Sono ormai mesi che le pagine di cronaca dei quotidiani francesi sembrano bollettini di guerra, tra scontri di bande rivali, omicidi e violenze di ogni genere. Unadi delinquenza che in queste ultime settimane ha subìto una brusca accelerazione con una serie di tragici episodi avvenutiprofonda. A fine ottobre a Rennes (Nord-ovest) un bambino di 5 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato raggiunto alla testa da un colpo di arma da fuoco mentre si trovava con il padre che scappava in auto da alcuni uomini che lo cercavano; pochi giorni dopo a Poitiers (Ovest) un 15enne è morto dopo essersi ritrovato in mezzo a una sparatoria dove sono rimasti feriti quattro adolescenti; a Valence (Sud-est) nel giro di 24 ore hanno perso la vita un rugbista di 22 anni fuori da una discoteca e un 18enne, ucciso in quello che gli inquirenti considerano un regolamento di conti.