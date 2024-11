Quifinanza.it - Scontri durante lo sciopero del 29 novembre, Maurizio Landini: “500mila contro il governo”

Il giorno della resa dei conti è infine arrivato. Secondo il segretario della Cgil, in piazza ci sono oltre mezzo milione di persone. “Hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti“, ha dichiarato. Logenerale di Cgil e Uil, che ha come obiettivo quello di cambiare la Manovra 2025 in favore della sanità, dell’istruzione, dei salari e delle pensioni, è in corso, ma non senza tensioni. A Torino sono scoppiati disordini davanti alla stazione di Porta Nuova, e i manifestanti sono riusciti a bloccare i binari della stazione. Il nodo dei trasporti è infatti fondamentale ed è simbolico, visto che logenerale sarà di 8 ore, ma per i trasporti è stato autorizzato solo per 4 ore.Avvicinandosi alla fine della giornata di agitazione, iniziano ad arrivare i dati sull’adesione: nei primi turni di lavoro si parla di oltre il 70%, con le piazze piene e, in alcune aziende, l’adesione è stata anche del 100%.