Cultweb.it - L’Australia vieta i social agli under 16: è la prima volta al mondo

ha approvato una legge pionieristica cheai minori di 16 anni di utilizzare imedia. Questa misura, unica al, riflette l’intensificarsi delle preoccupazioni sui danni psicologici causati dall’uso eccessivo delle piattaforme online. L’obiettivo dichiarato è proteggere i minori dai rischi di dipendenza e dalle potenziali minacce legate alla loro sicurezza online. La legge, pur sostenuta dalla maggioranza dei cittadini, ha sollevato critiche sia per la rapidità del suo passaggio sia per le sue possibili conseguenze negative.Il disegno di legge, proposto e approvato in meno di una settimana, attribuisce alle piattaformela responsabilità di garantire che i minori di 16 anni non possano accedere ai loro servizi. Tra le piattaforme interessate figurano giganti come Facebook, TikTok, Snapchat e Instagram.