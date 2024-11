L’appello di Ilaria Capua sull’influenza aviaria | Siamo seduti su una bomba ad orologeria

Leggi su Open.online

Più che un allarme quello della virologasulle colonne del Corriere della Sera sembra un appello. Una richiesta a fare presto e a non far cadere tutto nell’indifferenza. Perché il virus H5N1, sottotipo dell’influenza, è già tra noi dopo aver fatto tanti salti di specie: «preoccupati perché verosimilmentesu di unaad». Sul banco degli imputati ci sono gli Stati Uniti, poco collaborativi. Ma dove sono già sono migliaia e migliaia i bovini infetti a contatto con l’uomo: «Pochissime delle sequenze dei virus dei bovini sono state rese disponibili alla comunità scientifica».E mentre il virus si fa strada all’orizzonte c’è il cambio al vertice della Casa Bianca: «Tutto questo non sta avvenendo in una sperduta provincia del Sud-Est asiatico.