Il Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte celebra l’Arte tradizionale del pizzaiolo napoletano

Venerdì 6 e Sabato 7 dicembre ildeldia Napoli,di delizie ed ex fruttierae dei Borbone al margine nord orientale del parco urbano più grande della città,il VII Anniversario de “del Pizzaiuolo” nella lista del Patrimonio Immateriale dell’Unesco con due giorni di approfondimenti e degustazioni. L’evento organizzato da Deliziei scarl, società vincitrice nel 2018 del bando di gara europeo indetto dall’allora Mibact per il restauro e recupero del, nasce in collaborazione con Slow Food Napoli Aps e rientra tra gli appuntamenti della campagna “Tutta farina del nostro sacco” promossa da Slow Grains Italia, la rete di produttori e trasformatori che recupera varietà locali di cei, coltivandoli e trasformandoli in farina, pane e pasta con lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza delle varietà ceicole tradizionali.