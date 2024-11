Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il Verona fissa il prezzo per Reda Belahyane. Il piano di Furlani

Ilvuole battere un colpo sul frontee l’obiettivo numero uno èdal: ecco ildi“Siamo sempre con gli occhi aperti e siamo in dialogo con il mister per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve“. Parola di Zlatan Ibrahimovic, che anche lui stesso sa benissimo che questoha bisogno di almeno un paio di rinforzi dal mercato di gennaio. Un centrocampista e un vice Theo Hernandez sono i due ruoli che hanno bisogno di maggior copertura.Ecco che allora, per quanto riguarda il reparto centrale del campo, un forte candidato che da ormai diverse settimane è finito nel mirino della dirigenza del club di via Aldo Rossi è il mediano di proprietà dell’Hellas. Il classe 2005 ha fatto vedere grandi cose in questo avvio di stagione e illo ha inserito nella lista degli obiettivi per gennaio.