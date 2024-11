Ilnapolista.it - Record di turisti per il murale di Maradona. È il più visitato dopo il Colosseo

Ilche ritrae Diego Armandoè diventato dalla sua morte un luogo che attrae milioni di persone. La street art disegnata a Napoli si trova in via Emanuele de Deo, e dal 2020 (anno della morte dell’amato campione argentino), la piazzetta sottostante è stata trasformata in un vero e proprio sepolcro. Il Sole 24 Ore ha riportato i dati delle agenzie di viaggio, dove viene dimostrato che è uno dei sitici più visitati d’Italia.Ildiil piùnel 2023, dietro alUna biglietteria per visitare quello che è diventato ormai un vero e proprio luogo di culto non c’è. Proprio per questo motivo è difficile trovare dei dati oggettivi. Tuttavia, le agenzie che operano nella zona deldihanno stimato che questo è statonel 2023 da sei milioni di persone.