Pig | la spiegazione del finale del film con Nicolas Cage

Pig: ladeldelconIldi Pig,del 2021 con, ha spiegato il suo obiettivo principale: sovvertire le aspettative degli spettatori rifiutando qualsiasi conflitto violento e, di conseguenza, un climax convenzionale. La storia di Pig avrebbe potuto seguire la strada di John Wick: Rob (), uno chef in pensione che vive nelle profondità della foresta dell’Oregon, parte per la città alla ricerca del suo amato compagno – un maiale, rubato da delinquenti violenti. Tuttavia, invece di terminare con un crescendo di violenza, Pig offre un messaggio rilevante contro la vendetta e chiude il cerchio nel momento in cui Rob accetta il suo dolore senza vendicarsi.Alla fine, Rob non riavrà il suo maiale e i suoi nemici riusciranno a scappare, ma questo è irrilevante rispetto al vero scopo di Pig: imparare a fare pace con il passato.