Napolipiu.com - MC Tominay asfalta Koopmeiners: lo scozzese il migliore della serie A

Leggi su Napolipiu.com

Lodel Napoli stabilisce il record di chilometri percorsi mentre l’ex Atalanta fatica alla Juventus. Il colpo da 35 milioni si rivela un affare.Il Napoli ha trovato il suo nuovo leader a centrocampo. Scott Mc, arrivato quest’estate dal Manchester United per 35 milioni di euro, si sta rivelando il miglior acquisto del mercato estivo inA, superando nettamente le prestazioni di Teun, approdato alla Juventus per 52 milioni più bonus.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampistaha stabilito un record significativo: “Mcè l’unico calciatore inA ad aver superato gli ottomila metri percorsi, precisamente otto chilometri e 17 metri di media a partita. Dal Maradona in su c’è lui che fa da guida, quasi da apripista, con Anguissa alle sue spalle”.