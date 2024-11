Bergamonews.it - Maltrattamenti al nido, l’imputata: “Ho sbagliato, chiedo scusa ai bambini e alle famiglie”

Bergamo. “ai. Faccio fatica a riconoscermi nella persona che ho visto nei video mostrati in aula. Mi sono dedicata anima e corpo al mionei 16 anni in cui l’ho gestito, ho voluto bene a tutti iche mi sono stati affidati”.Non riesce a trattenere le lacrime P.M., 53 anni, titolare dell’asilo Girotondo di Bergamo, struttura che dopo il primo lockdown non ha più riaperto. Nell’udienza di mercoledì 27 novembre, nell’ambito del processo che la vede imputata per, racconta la sua verità.“Io sono una persona umile, ma il miolo chiamavano “il gioiellino di Bergamo”. Non ho mai ricevuto critiche, mi facevano i complimenti per la pulizia, la struttura, le attività che svolgevamo, il mobilio costruito su misura”, spiega la teste.