Thesocialpost.it - L’Europa guarda Meloni e sorride: “Benvenuta, cara”

Leggi su Thesocialpost.it

Europa, la principessa fenicia che Zeus rapì travestito da toro, oggi non è più la giovane donna che cedeva ai capricci divini. È una figura matura, imponente, seduta su un trono d’oro nel cuore del Vecchio Continente, con lo sguardo di chi ha visto tutto. E mentre osserva Giorgia, una figlia ribelle che per anni le aveva urlato contro, si concede un sorriso enigmatico., quella che aveva giurato fedeltà solo alla Patria, che evocavacome un’entità distante e opprimente, oggi si ritrova a votare fianco a fianco con il centrosinistra. È un’immagine che colpisce, quasi surreale. È cambiata? Ha avuto una rivelazione? O, più semplicemente, ha compreso che non si può davvero sfuggire al fascino discreto dell’Unione? Chi può dirlo. Forse nemmeno lei lo sa. Ma quello che è certo è che Europa la accoglie, come una madre indulgente che non chiede spiegazioni, perché sa che il ritorno conta più dei motivi che lo hanno provocato.