La top manager Ricci | Siamo al fianco delle imprese Solo in bici riesco a staccare

Milano, 28 novembre 2024 – È tra i topdel settore finanziario, classificata, già nel 2022, fra le 50 donne più potenti d’Italia. Ha una filosofia, di cui parla spesso: “Ogni volta che noi investiamo in innovazione e in competenze, abbiamo due effetti: il primo diretto a livelli di competitività, quindi di ritorno del capitale investito”. L’ha modellata sulle aziende, ma ha funzionato anche nella sua carriera. Alessandra, romana, una lunga esperienza nella finanza internazionale di impresa, è amministratore delegato e direttore generale di Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia eFinanze e specializzato nel sostegnoe del tessuto economico. Sotto la sua guida ha registrato un aumento del 65 per cento dell’utile netto nel primo semestre del 2024.