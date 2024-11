Gaeta.it - Installazione delle luminarie di Natale a Fiumicino: ecco il piano e le modifiche alla viabilità

Facebook WhatsAppTwitter L’atmosfera natalizia sta per diffondersi acon l’inizio dell’di, che richiederà alcunenella zona centrale. Questo articolo offre un approfondimento sul calendario di montaggio e sui cambiamenti al traffico previsti nelle prossime settimane.Periodo die chiusura dellaA partire da domani, venerdì 29 novembre,vedrà un cambiamento significativo nellaa causa dell’natalizie. È stata predisposta una disciplina provvisoria del traffico in particolare per il tratto di via Torre Clementina. Questo segmento stradale, situato tra la rotatoria di via degli Orti, nelle vicinanze dell’ex Infopoint Pro Loco, e l’incrocio con via del Canale, sarà chiuso al transito veicolare.