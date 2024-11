Ingv dallo studio degli acquiferi carsici nuovi spunti sull’analisi della sismicità in Irpinia

Leggi su Ildenaro.it

Unorecentemente pubblicato sulla rivista scientifica ‘Nature Communications’, intitolato “Non-linear elasticity, earthquake triggering and seasonal hydrological forcing along thefault, Southern Italy” fornisce approfondimenti innovativi sui processi che collegano la variazione stagionale delle masse d’acqua, l’elasticita’ delle rocce crostali e l’attivita’ sismica in. La ricerca, condotta nell’ambito del progetto multidisciplinare Pianeta Dinamico-MYBURP (Modulation of hYdrology on stress BUildup on theFault), e’ stata realizzata da un team di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), dell‘Universita’Studi di Padova, dell’Universita’Studi di Napoli Federico II esocieta’ Acquedotto Pugliese. “Il nostroha rivelato come gli effetti idrologici influenzino le caratteristiche meccaniche del sistema di faglie ine la distribuzione temporalesua sismicita’”, spiega Nicola D’Agostino, ricercatore dell’e coordinatore del team di ricerca.