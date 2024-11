Ilnapolista.it - Il Manchester United alza i prezzi ed elimina sconti bambini e anziani. La rabbia dei tifosi

Leggi su Ilnapolista.it

Caos e cambiamenti in casa del. A peggiorare il clima già negativo della squadra sul campo, è intervenuto il Consiglio di amministrazione che ha deciso di gettare ulteriore benzina sul fuoco, aumentando idei biglietti per andare allo stadio. Ma non finisce qui, perché sono statiti anche gliper iminorenni e over-65. I Red Devils hanno giustificato tramite un comunicato, che la loro decisione è volta a migliorare “l’efficienza operativa” e a “stabilire i ricavi“.La scelta deldi aumentare iD’ora in poi, tutti i biglietti saranno venduti a 66 sterline (78,18 euro al cambio attuale), a prescindere dall’età di chi acquisterà il ticket. Quindi, se un genitore vorrà andare allo stadio con il proprio figlio, dovrà sborsare 132 sterline, circa 160 euro, che si traduce in più del doppio di quanto avrebbe pagato fino ad ora.