Oasport.it - GTWC Europe, 11 auto per il titolo a Jeddah. Ferrari e Valentino Rossi in lotta!

Leggi su Oasport.it

Ultimo imperdibile round questo fine settimana per quanto riguarda il Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Endurance Cup. Regna l’incertezza per la prima edizione della 1000km di, inedita sfida che concluderà il programma 2024 di SRO Motorsport.La 3h di Monza disputata a settembre ha cambiato le carte in tavola riavvicinando l’Aston Martin n. 7 Comtoyou Racing di Nicki Thiim/Mattia Drudi/Marco Sorensen lan. 51 di AF Corse e l’Audi n. 99 Tresor Attempto Racing. Alessio Rovera/Alessandro Pier Guidi e Riccardo Feller/Christopher Haase/Alex Aka inseguono a quota 51p, solamente tre in meno dell’Aston Martin che quest’anno ha saputo imporsi nel centenario della 24h di Spa. Sono 39, invece, i punti raccolti per ora da parte della Lamborghini n. 163 GRT Grasser Racing Team di Franck Perera/Marco Mapelli/Jordan Pepper.