Enogastronomia e Turismo | a Postiglione terza edizione di ‘Strettule’

Tempo di lettura: 4 minutiDal 13 al 15 dicembre, il centro storico del comune di, nel salernitano, ospiterà ladell’evento enogastronomico, turistico e culturale, “Strettule, i percorsi del gustose”.Una tre giorni di eventi culturali, enogastronomici, storici e turistici che accompagneranno l’ormai famosissimo percorso enogastronomico lungo i vicoli del centro storico dove le case si trasformeranno in locande e i ristoratori somministreranno al pubblico i piatti antichi tipici della tradizionese. Tutta la manifestazione, i cui stand enogastronomici saranno aperti il venerdì e il sabato a partire dalle ore 19 e la domenica tutta la giornata a partire dalle ore 9 e fino alla mezzanotte, sarà accompagnata da musica della tradizione locale itinerante, mercatini di artigianato e di prodotti tipici, spettacoli con artisti di strada e sulla sicurezza stradale per i bambini, visite guidate ai monumenti storici, sport outdoor nel centro storico e in tutto il paese, dal parco avventura con i giochi sospesi in aria, al rafting sul fiume e alle escursioni di trekking sulla Grotta di Sant’Elia in alta montagna, passando per il centro storico con balli e fitness di gruppo, arrampicate sulla torre del castello normanno e giochi in bici.