Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, possibile colpo dalla Juventus: chiesti 30 milioni di euro

Ilpotrebbe trattare con laper unda 30di: tutti i dettagli sull’ipotetico affare di mercato Uno sguardo al futuro, per rinforzare ulteriormente la rosa. E’ questa l’intenzione del, guidato da un Antonio Conte che ha già rivoluzionato psicologicamente la squadra. Da quando è arrivato nel club, Aurelio De Laurentiis gli ha affidato completamente le chiavi dello spogliatoio ed insieme al d.s Manna, anche quelle del.I risultati si sono visti, con gli innesti di Buongiorno, McTominay e Lukaku su tutti, senza sottovalutare colpi come Neres, Gilmour e rinforzi come Spinazzola e Rafa Marin. Una serie di colpi arrivati proprio grazie alla presenza del tecnico leccese, che anche sul campo sta portando i suoi frutti con il momentaneo primo posto dopo 13 giornate di Serie A.