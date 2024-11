Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Nino Marcelli come Hauge: dopo il goal Furlani tenta il colpo. La situazione

Ililper il, dalal possibile acquistonell’ottobre 2020: l’idea diLui segna e il club lo mette nel mirino. Non è la prima volta che ilsubisceda un giocatore di una squadra straniera e poi di conseguenza la dirigenza del club di via Aldo Rossi inizia a seguire profilo. Era successo già nel 2020 con l’attaccante del Bodo Glimt norvegese Jens Petter, che era stato protagonista di una prestazione clamorosa contro il Diavolo e successivamente illo acquistò.Adesso, potrebbe esserci una situazione analoga con protagonista il giovane attaccante dello Slovan Bratislava. E’ stato lui, infatti, a segnare ildel momentaneo 2-3 in Slovacchia, con un tiro dalla distanza che si è insaccato sotto all’incrocio.