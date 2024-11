Boom energie alternative 'fotovoltaico traina rivoluzione'

Leggi su Ildenaro.it

L’industria dell’energia sostenibile sta attraversando una trasformazione senza precedenti, aprendo nuove opportunità lavorative in un mercato in rapida espansione. Il settore, in particolare quello legato ai pannelli fotovoltaici, è tra i protagonisti di questa, con una crescita stimata del 10% in termini di nuove opportunità professionali. Si tratta di un cambiamento epocale che sta ridefinendo il mondo del lavoro, non solo per la creazione di nuovi ruoli tecnici e manageriali, ma anche per l’inclusività che caratterizza questo ambito, rispetto ai tradizionali settori energetici. Per Mario Palma, amministratore delegato di Star Energia, uno dei principali promotori di questa transizione, «il problema della nostra industria è che non ricordiamo quelle ‘belle’ città minerarie del Sulcis o quelle ‘romantiche’ raffinerie piene di luci.