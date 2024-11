Beach Volley Nicolai e De Marinis sono i nuovi direttori tecnici delle Nazionali

Leggi su Ilfaroonline.it

L’Italia delriparte verso Los Angeles 2028. E la Fipav indica, come(maschile e femminile) Paoloe Caterina De.“Abbiamo appena chiuso un ciclo, ne apriamo un altro in maniera diversa. Con loro siamo sicuri che faremo ancora bene, il futuro sarà roseo per il”, le parole del presidente Fipav, Giuseppe Manfredi, come riporta l’Ansa, alla presentazione che si è tenuta presso la Sala Consiglio della Federazione Italiana Pallavolo.Come prosegue l’Ansa – Paolo, dopo una carriera da atleta costellata di successi tra i quali spiccano l’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 insieme a Daniele Lupo e i tre ori ai campionati europei, ai quali si aggiungono quattro partecipazioni ai Giochi Olimpici, lascia quindi il campo per intraprendere la carriera da allenatore che avrà il compito non solo di guidare verso i prossimi Giochi Samuele Cottafava, Gianluca Dal Corso, Marco Viscovich ed Enrico Rossi, i quattro atleti scelti per il nuovo quadriennio, ma anche di “ripartire con un gruppo giovane per essere competitivi per la prossima Olimpiade”, oltre che cercare di “essere promotori di un cambiamento culturale.