Baronissi, inaugurato lo Sportello di ascolto pisco-pedagogico per il benessere scolastico

L’Istituto Comprensivo Statale “Autonomia 82” disi arricchisce di un’importante risorsa per la comunità scolastica con l’apertura dellodiPsico-, un progetto innovativo nato per favorire ildegli studenti, delle famiglie e del personale.Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato la Sindaca di, Anna Petta, e il Direttore del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno”, Dott. Carmine De Blasio. La Sindaca, portando il saluto dell’amministrazione comunale, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo, capaci di rafforzare il tessuto sociale e migliorare la qualità della vita dei cittadini più giovani. Il Dott. Carmine De Blasio ha evidenziato il ruolo cruciale del Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” nel garantire sostegno psicoe favorire l’inclusione sociale.