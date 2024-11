Gaeta.it - Aumento delle risorse per i Centri antiviolenza a Bologna: ecco le novità 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il Consiglio metropolitano diha approvato il rinnovo di un importante accordo che prevede un incremento significativodestinate aie ai posti di accoglienza per donne maltrattate. Questo intervento ha l’obiettivo di migliorare i servizi di ascolto, ospitalità e supporto per le vittime di violenza, garantendo un aiuto concreto e immediato a chi si trova in situazioni difficili e pericolose.Maggiore accoglienza per le donne maltrattateIl rinnovo dell’accordo, che ha visto la luce per la prima volta nel 2015, comprende un’intesa fra la Città metropolitana di, gli enti locali e varie associazioni operanti nel territorio. Le entità coinvolte includono CasaDonne e Trama di Terre, insieme ad altre quattro associazioni che offrono sportelli di ascolto e consulenza sul tema della violenza di genere, tra cui UDI, SOS Donna e Mondo Donna.