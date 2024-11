Iodonna.it - Vivere in prima persona la storia del RMS Titanic, la nave più lussuosa che abbia mai solcato i mari. Dalla partenza al tragico epilogo

Oltre 300 reperti, ricostruzioni drammatiche delle stanze, viste in 3D mai viste, animazioni video e tecnologia all’avanguardia.: An Immersive Experience è una mostra immersiva che conduce i visitatori fino al fondo dell’oceano, per vedere diil relitto del.Allestita negli spazi Lampo Scalo Farini di Milano (via Valtellina, 5), è l’occasione per riil racconto emozionante delladel RMS, lapiùchemaidiventata protagonista del più celebre naufragio della.Come essere sulPartita da Southampton il 10 aprile 1912, dopo cinque giorni, alle prime ore del mattino, si schianta nell’Oceano Atlantico settentrionale contro un iceberg: tre giorni dopo sarebbe dovuta arrivare a New York. Perderanno la vita oltre millecinquecento persone (di cui 37 italiani).