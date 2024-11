Dailymilan.it - Stadio Milan, San Siro o San Donato? La risposta di Paolo Scaroni

Leggi su Dailymilan.it

Il presidente delfa il punto sulla questione: Sano San? Ecco dove sorgerà il nuovo impianto dei rossoneriIlvira con decisione su San. Il club rossonero sembrerebbe avere scelto di rimanere nella zona dove sorge l’attuale storico impianto e costruire lì affianco un nuovo.Parola di. Infatti, il presidente della società sette volte campione d’Europa si è espresso così riguardo la questionedopo essere intervenuto della sesta edizione di Sport Talk Industry:Faccio un flash sulla situazione, oggi stiamo valutando l’ipotesi del 2018, ovvero costruire un nuovoa Sanaffianco al Meazzanon esclude però per illa pista che porterebbe il nuovoa San. Le parole View this post on InstagramA post shared by daily