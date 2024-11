Sport.quotidiano.net - Si chiude il 'caso Desogus', confermato anche dal Coni lo 0-3 per il Pisa

, 27 novembre 2024 - Il Collegio di Garanzia dello Sport ha emesso la sua decisione sul ricorso presentato dalla società A.S. Cittadella contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), ilSporting Club e la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB). Il ricorso, registrato come R.G. ricorsi n. 59/2024, era stato presentato il 30 ottobre 2024 per contestare la sentenza della Corte Sportiva d’Appello Nazionale FIGC che, il 2 ottobre, aveva accolto il reclamo del, ribaltando la decisione del Giudice Sportivo e assegnando la vittoria a tavolino con il punteggio di 3-0 in favore della squadra toscana. Il contenzioso era nato a seguito del match Cittadella-del 27 agosto 2024, che si era concluso sul campo con un pareggio 1-1. Tuttavia, in relazione alla partita, era emerso il, che aveva portato alla decisione di omologare il risultato 3-0 a tavolino per il, annullando il punteggio inizialmente ottenuto sul campo.